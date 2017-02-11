Вторая Земля оказалась непригодной для жизни

 

Фото: AP/Scanpix

Ученые из НАСА выяснили, что планеты, которые вращаются вокруг красных карликов и находятся в зоне обитаемости, лишены воды и кислорода. Это говорит о том, что экзопланета Proxima b, которая также известна как Вторая Земля, скорее всего, непригодна для жизни. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Исследователи смоделировали влияние рентгеновских лучей и ультрафиолета, испускаемых красными карликами, на атмосферу планет. Оказалось, что у экзопланет, которые находятся на достаточном удалении от родительской звезды, чтобы на них была жидкая вода (то есть располагаются в зоне обитаемости), атмосфера «сдувается» высокоэнергетическим излучением. В большей степени небесные тела теряют кислород, что исключает наличие жидкой воды на их поверхности.

Ученые рассчитали, что ближайшая к земле экзопланета — Proxima b — испытывает воздействие потоков звездной энергии каждые два часа.

Это значит, что она полностью потеряет кислород за 10 миллионов лет.

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Исследование снижает шансы на обнаружение пригодных для жизни планет, поскольку множество ближайших к Солнечной системе звезд являются красными карликами.


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