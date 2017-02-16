NASA сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) сделала снимок Юпитера и трех его спутников, в том числе крупнейшей луны Солнечной системы — Ганимеда. Об этом сообщает НАСА.

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Два изображения получены 12 февраля 2017 года на расстоянии 122 миллионов километров от Земли и 673 миллионов километров от газового гиганта. Фотослужба НАСА объединила их в один снимок.

Ганимед является самым большим из планетных спутников. Скорее всего, луна имеет скрытый под слоем льда водоем. По оценкам ученых, воды на Ганимеде в 25 раз больше, чем на Земле, а глубина океана на планете достигает 800 километров. Как считают астробиологи, такое строение океана на Ганимеде может способствовать созданию специальных условий для развития примитивных форм жизни на спутнике.

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Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года на мысе Канаверал. В 2018-м OSIRIS-REx достигнет своей цели — астероида Бенну, образец которого на спускаемой капсуле должен попасть на Землю в 2023 году. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле. В случае успешного завершения основной программы станцию OSIRIS-REx планируется использовать в других исследованиях Солнечной системы.

Фото можно посмотреть перейдя по ссылке:

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