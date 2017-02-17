Новая планета Солнечной системы получила название

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Одну из малых планет Солнечной системы назовут Бернардбоуэн. Название выбрано Международным центром радиоастрономических исследований, основателем которого был астрофизик Бернард Боуэн. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

Небесное тело находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и совершает оборот вокруг Солнца за 3,26 земного года. Право дать ей имя было предоставлено одному из победителей конкурса Международного астрономического союза.

Его участники — некоммерческие организации — предлагают названия экзопланетам, за которые голосуют все желающие.

Также имена получили и другие 16 малых планет,

например, Кагура (в честь синтоистского танца) и Махдия (регион в Марокко).

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Малая планета — категория небесных тел, которые, как и планеты, вращаются вокруг Солнца, но отличаются от них небольшими размерами. До 2006 года так называли астероиды, однако после уточнения термина «планета» к малым планетам причислили такие объекты, как Плутон, Эрида и Церера.

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