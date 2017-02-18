Космический грузовик Dragon готовится ко взлету
 

Космический грузовик Dragon готовится ко взлету. Фото: Raitis Plauks / F64

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отправит на Международную космическую станцию (МКС) супербактерию. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает CNN.

Микроорганизм будет доставлен космическим кораблем Dragon американской компании SpaceX. Шаровидная бактерия из рода стафилококков относится к метициллин-резистентному виду (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA), ее особенность заключается в устойчивости к действию антибиотиков. Она может провоцировать широкий спектр болезней — от легких инфекций до менингита, пневмонии и сепсиса.

На МКС планируется поставить ряд опытов, цель которых — изучать влияние гравитации на рост и признаки мутации таких бактерий.

Предполагается, что исследование позволит понять причины подобных изменений. «Моя гипотеза состоит в том, что микрогравитация ускоряет процесс мутации. Если мы сможем использовать микрогравитацию как ускоритель, то сделаем рывок вперед и сможем понять, как будет выглядеть эта бактерия в будущем. И тогда это позволит нам на Земле разрабатывать более совершенные лекарства», — рассказала телеканалу глава компании Nanobiosym доктор Анита Гоэль, выведшая бактерию.

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 18 февраля в 10:01 по времени Восточного побережья США (18:01 мск) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал (штат Флорида, США).


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