SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении компании в Twitter.

Еще по этой теме SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 14 января 2017 г.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, а также инструменты для измерения озонового слоя Земли.

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Напомним,

18 февраля, SpaceX в последний момент отложила пуск Falcon 9 из-за технических неполадок.

14 января SpaceX успешно запустила первую в этом году ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников для компании Iridium. Запуск состоялся с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

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