SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

 

Фото: CRAIG BAILEY / TT NYHETSBYRÅN

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении компании в Twitter.

Еще по этой теме

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, а также инструменты для измерения озонового слоя Земли.

Реклама

Напомним,

18 февраля, SpaceX в последний момент отложила пуск Falcon 9 из-за технических неполадок.

14 января SpaceX успешно запустила первую в этом году ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников для компании Iridium. Запуск состоялся с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Еще по этой теме
Глава SpaceX о возможности бесконечного использования ракет Falcon 9

Глава SpaceX о возможности бесконечного использования ракет Falcon 9

Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 16 декабря

Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 16 декабря

В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9

В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 177000 EUR

reklama.vesti.lv

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом Wo&Men

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом

«Золотого медведя» Берлинале получил фильм «О теле и душе» Showbiz

«Золотого медведя» Берлинале получил фильм «О теле и душе»

Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь Wo&Men

Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре Showbiz

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре

Пропавшая 17 февраля женщина найдена мертвой Новости

Пропавшая 17 февраля женщина найдена мертвой

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 