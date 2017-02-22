Стартовала последняя ракета «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МС-05»

 

Фото: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

Первый после аварии «Прогресса МС-04» в прошлом году космический грузовик «Прогресс МС-05» запущен с космодрома «Байконур» к МКС. Об этом заявил представитель Центра управления полетами (ЦУП), сообщает РИА Новости.

«Старт состоялся в расчетное время», — рассказал собеседник агентства.

Отделение космического грузовика от третьей ступени «Союза» было запланировано на 9:07 мск. После отделения корабль будет находиться в автономном полете двое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами. Стыковка корабля к МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.

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Это первый запуск грузового корабля серии «Прогресс МС» после аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года.

Кроме того, это последний пуск ракеты-носителя «Союз-У» в ее летной истории. Последующие запуски грузовых кораблей планируется проводить с использованием ракеты «Союз-2.1а».

Добавим, 1 декабря 2016 года с космодрома «Байконур» был осуществлен пуск РН «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-04». До 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. После 382 секунды полета прием телеметрической информации прекратился, причем штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчетной орбите.

В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК). Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения.

Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).

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