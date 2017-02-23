Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МКС

 

Фото: AP/Scanpix

К Международной космической станции (МКС) сегодня успешно пристыковался грузовой космический корабль Dragon. Об этом сообщило NASA в своем Twitter.

Первая попытка стыковки накануне оказалась неудачной.

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемых капсул Dragon к МКС могут перенести на второй квартал 2018 года из-за доработки системы заправки топливом ракеты Falcon 9.

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Она потерпела крушение при запуске в сентябре 2016 года. Предыдущий запуск корабля Dragon к МКС произошел в июле прошлого года.

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