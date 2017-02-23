Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) сегодня успешно пристыковался грузовой космический корабль Dragon. Об этом сообщило NASA в своем Twitter.
Первая попытка стыковки накануне оказалась неудачной.
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемых капсул Dragon к МКС могут перенести на второй квартал 2018 года из-за доработки системы заправки топливом ракеты Falcon 9.
Cosmic catch! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle captured by #Candarm2 on @Space_Station at 5:44am ET. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/L5ybqgOkPC— NASA (@NASA) February 23, 2017
Она потерпела крушение при запуске в сентябре 2016 года. Предыдущий запуск корабля Dragon к МКС произошел в июле прошлого года.
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