Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) сегодня успешно пристыковался грузовой космический корабль Dragon. Об этом сообщило NASA в своем Twitter.

Первая попытка стыковки накануне оказалась неудачной.

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемых капсул Dragon к МКС могут перенести на второй квартал 2018 года из-за доработки системы заправки топливом ракеты Falcon 9.

Реклама

Instagram

Она потерпела крушение при запуске в сентябре 2016 года. Предыдущий запуск корабля Dragon к МКС произошел в июле прошлого года.

Еще по этой теме