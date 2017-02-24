Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В американском сегменте Международной космической станции обнаружена утечка аммиака. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

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«Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу», — сообщил собеседник агентства.

По его словам,

обнаружить место, откуда просачивался аммиак, удалось только в четверг, 23 февраля, после недели поисков.

«При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки — блок клапанов радиаторов на секции P1», — заявил источник.

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Остановить утечку к настоящему времени не удалось.

Сейчас на борту МКС находятся шесть человек — россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, француз Тома Песке, американцы Пегги Уитсон и Роберт Шейн Кимброу.

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