НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выложили уникальный снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы Красной планеты. Соответствующее изображение было опубликовано на сайте www.nasa.gov.
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Исходя из полученного изображения ученые предположили, что поверхность Марса покрыта мелкозернистыми материалами, под которыми, по мнению исследователей, могут скрываться скальные породы и ценные минералы. На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. «Цвета усиливаются по контурам впадины, открывая красные слои», — отмечают они.
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Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, специально созданного для исследования Марса.
В начале февраля эксперты НАСА показали три района Красной планеты благоприятных для высадки ровера в 2020 году. Потенциальные площадки для посадки планетохода включают в себя северо-восток Большого Сирта, кратер Ежеро и Колумбию Хиллз.