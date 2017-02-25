НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

 

Фото: AP/Scanpix

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выложили уникальный снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы Красной планеты. Соответствующее изображение было опубликовано на сайте www.nasa.gov.

Еще по этой теме

Исходя из полученного изображения ученые предположили, что поверхность Марса покрыта мелкозернистыми материалами, под которыми, по мнению исследователей, могут скрываться скальные породы и ценные минералы. На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. «Цвета усиливаются по контурам впадины, открывая красные слои», — отмечают они.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Фото ЗДЕСЬ!

Реклама

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, специально созданного для исследования Марса.

В начале февраля эксперты НАСА показали три района Красной планеты благоприятных для высадки ровера в 2020 году. Потенциальные площадки для посадки планетохода включают в себя северо-восток Большого Сирта, кратер Ежеро и Колумбию Хиллз.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

20-летняя британка шокировала старческим лицом Wo&Men

20-летняя британка шокировала старческим лицом

Анна Семенович задумалась об усыновлении ребенка Wo&Men

Анна Семенович задумалась об усыновлении ребенка

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос Wo&Men

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников Showbiz

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Стас Пьеха воссоединился с отцом Showbiz

Стас Пьеха воссоединился с отцом

NASA

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 