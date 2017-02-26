Ученые: на Плутоне может зародиться жизнь

В NASA высказали мнение о том, что карликовая планета Плутон может быть пригодна для жизни. К такому мнению они пришли в результате анализа снимков планетоида, полученных автоматической межпланетной станцией «Новые горизонты».

По словам ученых, они не утверждают, что на Плутоне может быть жизнь на данный момент. Однако в будущем это может произойти. Причина, по которой исследователи так считают, заключается в том, что данная карликовая планета, возможно, имеет подледный океан, в котором и могут существовать живые организмы.

Космический аппарат «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона и его спутника Харона летом 2015 года. Несмотря на то, что аппарат недолго находился в непосредственной близости от космических тел данной системы, он смог собрать множество информации и получать большое количество высококачественных снимков. Благодаря ним исследователи не только впервые в истории смогли увидеть, как выглядит Плутон на самом деле, но и узнали множество данных об этом компактном космическом теле. И чем дальше специалисты продвигаются в своих исследованиях, тем более интересным предстает перед нами этот далекий объект.

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