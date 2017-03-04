Ученые обнаружили три потенциально обитаемые планеты

На протяжении всей современной истории ученые пытаются понять, есть ли хотя бы какие-то шансы на то, что за пределами Солнечной системы существует жизнь. Ответ был дан примерно 20 лет назад.

В 1995 году астрономы обнаружили нечто интересное. Было официально доказано, что рядом с другими звездами могут быть планеты, и таких систем существует неимоверно много. Такие планеты называют экзопланетами. Учитывая то, сколько звезд во Вселенной, можно с почти стопроцентной уверенностью заявить, что где-то там, в бесконечном космосе, есть звезда, рядом с которой существует обитаемая планета с разнообразными сложными формами жизни. После таких заявлений инопланетяне уже не кажутся чем-то фантастичным.

Жизнь — это чудо

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Это чудо, потому что для появления даже простейших организмов нужна вода. Для начала требуется тепло и атмосфера, а также достаточно сильное магнитное поле, чтобы отражать атаки звезды, которая дарует свет и тепло. Когда есть атмосфера, тепло от звезды успешно сохраняется. Вода приходит в жидкое состояние. В ней появляются организмы только тогда, когда множество факторов сходится вместе.

Таким примером является наша Земля. У нас есть всё — защита от Солнца, атмосфера, умеренная температура, чтобы не сжариться и не замерзнуть. Звезд во Вселенной гораздо больше, чем песчинок на всех пляжах земли вместе взятых. Просто представьте себе это число. Вероятность того, что жизни нет, ничтожна мала, но также ничтожно мала вероятность того, что мы увидим другую жизнь своими глазами, хотя большинство ученых почти уверены, что она есть.

Новые обнаруженные экзопланеты

В начале 2017 года NASA заявило, что их ученые нашли карликовую «холодную» звезду, вокруг которой очень близко друг от друга вращаются планеты. Эту систему назвали Trappist-1. Всего планет семь.

Три из них могут иметь жизнь, потому что находятся в обитаемой зоне.

Это самое благоприятное расстояние от звезды, которое позволяет температуре держаться в пределах земной.

Более подробный анализ системы говорит о том, что возможно наличие воды на этих планетах. Назвали эти планеты очень просто: a, b, c, d, e, f, g. Они близки к звезде и друг к другу, поэтом год на них длится примерно от 5 до 12 суток. На планетах d, e, f возможна жизнь. Больше всего на нашу планету похожа f — у нее даже размер почти такой же. Узнать что-то большее по этому поводу не представляется возможным, потому что система находится на расстоянии почти в 40 световых лет.

Добраться до этой системы не получится в течение даже этого столетия, не говоря уже о том, чтобы высадиться на одной из планет. Ближайшая к нам планета — Проксима Центавра — находится на расстоянии 4 световых лет. Даже до нее придется добираться больше 80 000 лет. Есть концептуальные ракетные двигатели, которые могут сократить срок в четыре-пять раз, но и этого будет недостаточно, поэтому проверить наличие жизни на других планетах не удастся еще очень долго.

Астрономы почти уверены, что эта система из 7 планет очень интересна для изучения и поиска жизни. Сейчас нам остается лишь гадать, что там, и наслаждаться холодным одиночеством рядом с мертвыми планетами и нашей ближайшей соседкой — Луной. У нас есть проблемы поважнее, ибо в 2017 году мы чудом избежали столкновения с астероидом, который мог бы принести большие разрушения, несмотря на весьма скромный размер, равный примерно 100 на 100 метров.

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