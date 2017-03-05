В НАСА предложили проложить туннель до Марса

Глава Отделения планетных наук НАСА Джима Грин предложил создать магнитный туннель, который бы позволил защитить Марс от опасного космического излучения и способствовал терраформированию (созданию благоприятного для жизни климата) планеты. О своих идеях ученый рассказал на специальной конференции, сообщает The Daily Mail.

Планетолог предлагает создать между Солнцем и Марсом магнитный щит. Последний представлял бы собой огромный электрический диполь, который генерирует магнитное поле, достаточное для защиты Красной планеты от потоков заряженных космических частиц. Структура силового поля предполагает, что Марс оказался бы внутри туннеля, сформированного силовыми линиями защитного поля.

Щит должен встать в положение L1 — в точке Лагранжа на прямой, соединяющей Марс и Солнце. Магнитное поле, согласно Грину, с течением времени способствует формированию атмосферы на Марсе — в древности около 90 ее процентов было унесено в космос солнечной радиацией.

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Судя по расчетам ученого, уже через несколько лет после появления защитного поля атмосферное давление на Марсе может достигнуть половины от такового на Земле. Это произойдет из-за парникового эффекта, в результате которого начнут таять полярные шапки и, вероятно, за несколько сотен миллионов лет растает седьмая часть океанов планеты.

Идея ученого, по его мнению, может быть реализована уже к 2050 году.

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