Европа запустила ракету на украинском двигателе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega. Носитель с украинским двигателем вывел на орбиту спутник Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой ЕКА (Европейское космическое агентство) по инициативе Европейской комиссии. Об этом сообщает компания Arianespace.

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Старт произведен во вторник, 7 марта, в 01:49 по Гринвичу. От верхней (четвертой) ступени отделение 1,1-тонного аппарата произошло через примерно через 58 минут после пуска носителя.

Цель запуска спутника Sentinel-2A — наблюдение за состоянием поверхности Земли и его изменением.

Аппарат способен следить за планетой в интервалах от минус 53 градусов до плюс 83 градусов широты, что позволит получать четкие снимки Европы в безоблачную погоду.

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Спутник оснащен солнечными батареями, а его предположительный срок службы ограничен 12 годами. Расчетный срок службы всего аппарата оценивается в 7,25 лет. В 2015 году был запущен идентичный спутник программы (Sentinel-2A). Аппарат Sentinel-2B разнесен с ним на орбите на 180 градусов. В дальнейшем систему мониторинга Sentinel планируется дополнить еще парой спутников.

Легкий носитель Vega создан ЕКА и Итальянским космическим агентством. Ракета в высоту достигает 30 метров и способна выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 2,5 тысячи килограммов. Произведенный пуск стал девятым для носителя Vega и первым в 2017 году.

Для четвертой ступени носителя Vega, как сообщается на сайте космического агентства Украины, западный сосед России изготавливает маршевый двигатель РД-843. Агрегат разработан КБ «Южное» и изготовлен «Южмашем», расположенными в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр). В настоящее время ЕКА разрабатывает замену РД-843.

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