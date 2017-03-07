Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

На данный момент карликовая планета Церера изучается с близкого расстояния при помощи космического аппарата Dawn. В распоряжении ученых имеются снимки высочайшего качества, которые периодически публикуются для общественности. На этих фото, время от времени, уфологами обнаруживаются странные, по их мнению, объекты.

Один из таки объектов – «башню» высотой в несколько километров, обнаружил уфолог из Тайваня. «Ученый» заявил о том, что данная конструкция имеет искусственное происхождение, как и многие другие объекты на поверхности ближайшего к нам планетоида. По его словам, космические агентства намеренно скрывают правду о наличии подобных объектов на поверхности Цереры. Причем этими самыми объектами там, по словам уфолога, покрыто почти 65 процентов поверхности.

В «башне», как считает уфолог, могут проживать представители внеземных цивилизаций, и уже один факт обнаружения подобного объекта, по его словам, может являться явным доказательством того, что мы не одни во Вселенной.

Реклама

Официальные ученые находку уфолога не комментируют. Впрочем, наука вообще редко обсуждает подобные «сенсации», справедливо считая, что таким образом люди просто пытаются привлечь внимание к своей персоне.

Церера расположена в части Солнечной системы, лежащей межу орбитами Марса и Юпитера. Это ближайшая к нам карликовая планета, так как все остальные подобные тела лежат за орбитой Нептуна. Также это один из двух планетоидов, которые посетили автоматические межпланетные станции.

Еще по этой теме