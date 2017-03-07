Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На данный момент карликовая планета Церера изучается с близкого расстояния при помощи космического аппарата Dawn. В распоряжении ученых имеются снимки высочайшего качества, которые периодически публикуются для общественности. На этих фото, время от времени, уфологами обнаруживаются странные, по их мнению, объекты.

Один из таки объектов – «башню» высотой в несколько километров, обнаружил уфолог из Тайваня. «Ученый» заявил о том, что данная конструкция имеет искусственное происхождение, как и многие другие объекты на поверхности ближайшего к нам планетоида. По его словам, космические агентства намеренно скрывают правду о наличии подобных объектов на поверхности Цереры. Причем этими самыми объектами там, по словам уфолога, покрыто почти 65 процентов поверхности.

В «башне», как считает уфолог, могут проживать представители внеземных цивилизаций, и уже один факт обнаружения подобного объекта, по его словам, может являться явным доказательством того, что мы не одни во Вселенной.

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Официальные ученые находку уфолога не комментируют. Впрочем, наука вообще редко обсуждает подобные «сенсации», справедливо считая, что таким образом люди просто пытаются привлечь внимание к своей персоне.

Церера расположена в части Солнечной системы, лежащей межу орбитами Марса и Юпитера. Это ближайшая к нам карликовая планета, так как все остальные подобные тела лежат за орбитой Нептуна. Также это один из двух планетоидов, которые посетили автоматические межпланетные станции.

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