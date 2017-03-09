Сфотографирована самая красивая туманность «Млечного Пути»

 

Фото: AP/Scanpix

Телескоп Hubble получил удивительно красивые фотографии туманности Ориона. В ней рождаются самые крупные звезды Млечного Пути.

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Так называемое облако Ориона является одной из самых крупных «звездных яслей» в Галактике. Одной из сформированных в ней звезд стала HH 24, которая привлекала внимание астрономов выбрасыванием пучков материи.

Она находится в 1,5 тысячи световых лет от Земли, что относительно недалеко. Длина ее центральной части составляет 40 световых лет. Ученые называют ее Великой туманностью Ориона (Messier 42).

Это один из красивейших регионов звездного образования,

сообщает сайт NASA.

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Клубы пыли и газа подсвечивают десятки крупных звезд. Это позволило астрономам с помощью инструментов Hubble проследить за рождением небесных светил. Кроме того, облако Ориона состоит из туманности Конская Голова и Пламя, Петля Барнарда и других интересных объектов.

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