Ученые назвали новую опасность полетов на Марс

Горы на Марсе
 

Горы на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Исследователи из Университета Уэйк-Форест в США обнаружили, что длительное воздействие космического излучения повышает риск лейкемии.

Еще по этой теме

Воздействие космического излучения на организмы астронавтов повреждает клетки, ответственные за образование всех клеток крови, говорится в статье Medical Express.

Ученые проводили опыты на мышах с трансплантированными человеческими стволовыми клетками.

Результаты показали, что излучение, встречающееся в глубоком космосе может увеличить риск лейкемии у человека.

Реклама

«Наши результаты вызывают тревогу, поскольку они показывают, что облучение потенциально может увеличить риск лейкемии. Воздействие излучения оказалось очень вредным для гемопоэтических стволовых клеток, снизив их способность производить почти все типы клеток крови на 60–80%», - сказал Кристофер Порада, один из сотрудников проекта.

Кроме того, группа определила и испытывает общую пищевую добавку, которая могла бы защитить астронавтов от этих разрушительных последствий.

Ранее NASA провело эксперимент с астронавтами-близнецами, который показал, как меняется организм человека в космосе.

Другая исследовательская группа обнаружила явное снижение темпов формирования костей, а также небольшие негативные изменения в скорости мышления и точности памяти.

Еще по этой теме
НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

На Марсе найдены следы мощнейшего потопа

На Марсе найдены следы мощнейшего потопа

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

В НАСА предложили проложить туннель до Марса


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна Wo&Men

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Пенсионный возраст в Латвии может достигнуть 70 лет Новости

Пенсионный возраст в Латвии может достигнуть 70 лет

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник Новости

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы» Showbiz

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы»

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Марс

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 