Ученые назвали новую опасность полетов на Марс

Исследователи из Университета Уэйк-Форест в США обнаружили, что длительное воздействие космического излучения повышает риск лейкемии.

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Воздействие космического излучения на организмы астронавтов повреждает клетки, ответственные за образование всех клеток крови, говорится в статье Medical Express.

Ученые проводили опыты на мышах с трансплантированными человеческими стволовыми клетками.

Результаты показали, что излучение, встречающееся в глубоком космосе может увеличить риск лейкемии у человека.

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«Наши результаты вызывают тревогу, поскольку они показывают, что облучение потенциально может увеличить риск лейкемии. Воздействие излучения оказалось очень вредным для гемопоэтических стволовых клеток, снизив их способность производить почти все типы клеток крови на 60–80%», - сказал Кристофер Порада, один из сотрудников проекта.

Кроме того, группа определила и испытывает общую пищевую добавку, которая могла бы защитить астронавтов от этих разрушительных последствий.

Ранее NASA провело эксперимент с астронавтами-близнецами, который показал, как меняется организм человека в космосе.

Другая исследовательская группа обнаружила явное снижение темпов формирования костей, а также небольшие негативные изменения в скорости мышления и точности памяти.

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