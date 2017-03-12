Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь»

 

Фото: AP/Scanpix

9 марта 2017 года на популярном видеохостинге YouTube уфолог под ником Streetcap1 выложил видео, на котором по предположению автора ролика, камера МКС запечатлела объект, который мог быть загадочным спутником «Черный рыцарь».

На кадрах таинственный объект, который уже многие годы волнует умы охотников за НЛО, запечатлен в высоком качестве, благодаря чему его впервые можно детально рассмотреть. Внешне «Черный рыцарь» похож на космический боевой корабль из компьютерной игры про космос.

В комментариях к ролику большинство интернет-пользователей восхищаются «еще одним доказательством» реальности существования представителей внеземных цивилизаций.

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«Я не могу поверить в то, что есть еще такие, которые не верят, что нас посещают», - заявил один из юзеров.

Напомним, таинственный черный объект, известный среди уфологов, как «Черный рыцарь», уже не первый раз попадает в объективы камеры, установленной на Международной космической станции.

Тысячи любителей НЛО полагают, что мифический древний спутник, который получил свое название из-за его черного цвета и необычной формы, находится на орбите Земли уже 13 тысяч лет, чтобы защитить планету от инопланетного вторжения.

Однако у скептиков иное мнение. Они утверждают, что в поле зрения камеры, установленной на МСК, периодически попадает термическое одеяло, которое случайно вырвалось из рук астронавтов NASA во время миссии шаттла «Индевор» в 1998 году.

В первых рядах скептиков выступает уфолог Скотт Брандо, который высказался о последнем видео: «Мы не знаем, обрезано ли это видео NASA или кадрами во время прямой трансляции с МКС. Обычно эти «объекты» являются просто отражением от МКС».

Видео

Как отмечает сайт Planet-today, легенда о таинственном спутнике возникла еще с 1899 года, когда Никола Тесла объявил, что о радиоволнах, приходящих из космоса от какого-то инопланетного объекта.

Эксперименты в 1928 году в Осло подтвердили наличие таких же сигналов.

В 1954 году Дональд Кихо, майор морской авиации в отставке и исследователь НЛО, утверждал, что ВВС США обнаружили два искусственных спутника Земли, которые еще не могли быть запущены с нашей планеты.

После запуска спутников с Земли также появлялись сообщения о темном объекте, движущемся на нестационарной орбите, который ВВС США считали советским спутником-шпионом.

Миф продолжил свое существование в 1963 году, когда астронавт NASA Гордон Купер сообщил о том, что видел в космосе «Черный рыцарь». Однако после его возвращения, американское космическое агентство объяснило это космическими галлюцинациями.

Через десять лет, в 1973 году Дункан Лунан, исследователь из Шотландии, изучив данные, полученные норвежскими учеными в 1928 году, предположил, что «Черный рыцарь» был послан на Землю инопланетянами с Эпсилон Волопаса 12 600 лет назад.


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