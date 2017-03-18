Астроном предсказал скорое получение сигнала от инопланетян

Главный астроном американского института SETI Сет Шостак уверен, что в ближайшие 10-12 лет ученые могут принять сигнал от внеземных цивилизаций, доказывающих существование инопланетян.

Исследователь в интервью высказал мнение, что сигнал, подтверждающий существование инопланетян, будет зафиксирован довольно скоро, пишет ТАСС.

«Поступает очень много сигналов, быть может, каждые 10 секунд. Мы проверяем их все, это происходит в автоматическом режиме. Практически все они в течение 10 минут признаются помехами земного происхождения. У нас есть очень хорошие системы, которые позволяют это делать.

Раз в пару лет, возможно, раз в 5 или 10 лет, может поступить сигнал, который кажется интересным в течение многих часов»,

- рассказал Шостак.

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По его словам, еще восемь лет назад во время выступления в Германии поспорил с присутствующей аудитории на то, что за пару десятков лет ученые получат соответствующий сигнал.

Главный астроном американского института SETI отметил, что сейчас NASA не ведет поиск внеземных цивилизаций. Исследованиями занимается группа в Калифорнийском университете в Беркли и некоторые ученые в Гарварде.

Напомним, ранее Национальный музей Уинстона Черчилля в США обнаружил в своих запасниках 11-страничный черновик статьи покойного британского премьера, в которой тот допускал возможность существования жизни на других планетах.

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