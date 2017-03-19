Космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС). Грузовой аппарат на парашютах приводнился в Тихом океане у северных берегов полуострова Калифорния. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

В SpaceX также уточнили, что корабль в автоматическом режиме выпустил парашюты за пять минут до касания поверхности океана.

Dragon был запущен к МКС 19 февраля 2017 года. Он доставил на космическую станцию багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, в грузе находились образцы с супербактерией, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

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SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.

Twitter

Recovery teams en route to Dragon. pic.twitter.com/5aiGcX0vS2— SpaceX (@SpaceX) 19 марта 2017 г.

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