Космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС)
 

Космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС). Фото: AP/Scanpix

Космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС). Грузовой аппарат на парашютах приводнился в Тихом океане у северных берегов полуострова Калифорния. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

В SpaceX также уточнили, что корабль в автоматическом режиме выпустил парашюты за пять минут до касания поверхности океана.

Dragon был запущен к МКС 19 февраля 2017 года. Он доставил на космическую станцию багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, в грузе находились образцы с супербактерией, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

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SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.

Twitter

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