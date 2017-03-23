Школьник нашел ошибку NASA в определении уровня радиации на МКС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Великобритании 17-летний школьник Майлс Соломон нашел ошибку в расчетах американского космического агентства NASA, которая привела к искажению данных об уровне радиации на Международной космической станции (МКС).

Учащийся школы в Шеффилде участвует в образовательном проекте TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС, передает BBC.

Получив новые данные в виде таблицы Excel, Соломон с товарищами вдруг обнаружил в итоге показания с отрицательным отсчетом энергии.

Реклама

«Я заметил, что там, где не должно было быть радиации, отсчет показывал минус один.

Первое, что я подумал: у вас не может быть отрицательной энергии», — рассказал школьник.

Соломон отправил вместе со своим учителем письмо в NASA, а в ответ получил благодарность за внимательность. В агентстве пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год.

«Мы заметили, что на самом деле такое происходит несколько раз в день», — сказал Соломон. Выяснилось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR

reklama.vesti.lv

Тренд - символ вечной любви: тату вместо обручального кольца Wo&Men

Тренд - символ вечной любви: тату вместо обручального кольца

Экс-супруг Ольги Бузовой толкает новую возлюбленную на непристой Showbiz

Экс-супруг Ольги Бузовой толкает новую возлюбленную на непристой

Прилучный и Муцениеце расстаются? Showbiz

Прилучный и Муцениеце расстаются?

Стало известно, почему актриса Агнесе Зелтиня снова свободна Showbiz

Стало известно, почему актриса Агнесе Зелтиня снова свободна

Детективы раскрыли, сколько СГД теряет денег на привокзальном WC Новости

Детективы раскрыли, сколько СГД теряет денег на привокзальном WC

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 