Школьник нашел ошибку NASA в определении уровня радиации на МКС

В Великобритании 17-летний школьник Майлс Соломон нашел ошибку в расчетах американского космического агентства NASA, которая привела к искажению данных об уровне радиации на Международной космической станции (МКС).

Учащийся школы в Шеффилде участвует в образовательном проекте TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС, передает BBC.

Получив новые данные в виде таблицы Excel, Соломон с товарищами вдруг обнаружил в итоге показания с отрицательным отсчетом энергии.

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«Я заметил, что там, где не должно было быть радиации, отсчет показывал минус один.

Первое, что я подумал: у вас не может быть отрицательной энергии», — рассказал школьник.

Соломон отправил вместе со своим учителем письмо в NASA, а в ответ получил благодарность за внимательность. В агентстве пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год.

«Мы заметили, что на самом деле такое происходит несколько раз в день», — сказал Соломон. Выяснилось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.