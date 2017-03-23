Уфологи: НЛО следят за астронавтами на МКС

Странный летающий объект 22 марта 2017 года вышел на орбиту Земли, чтобы проследить за Международной космической станцией (МКС). Уфолог Джордж Грэхэм опубликовал видеоролик, который, по его словам, сняли веб-камеры МКС.

Пользователи сразу же окрестили НЛО «Черным рыцарем». Он наблюдал за космонавтами в течение семи минут. Уфолог пояснил, что после этого загадочный объект скрылся в направлении Луны.

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Ранее сообщалось, что астронавты ступили на Луну в 1969 году и сразу поняли, что местные обитатели им не рады. Об этом заявил самый известный уфолог из США Скотт Уоринг. Он уверен, что все страны свернули космические лунные программы именно по этой причине.

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