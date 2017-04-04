Boeing показал концепт окололунной станции

Boeing обнародовал концептуальный проект окололунной станции, задача которой - доставить в будущем человека на Луну и Марс. Официальная информация была опубликована на сайте компании.

Система получила название Deep Space Gateway. Она собрана на окололунной орбите за четыре пуска сверхтяжелой ракеты, и предполагается, что она облегчит дальнейшее освоение космоса человеком, а также позволит реализовать ряд коммерческих и международных программ.

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Cоздатели рассчитывают, что система Deep Space Gateway может стать точкой маршрута для марсианской миссии.

Используя стыковочную систему, похожую на то, что Международная Космическая Станция использует для коммерческих операций, она могла бы разместить корабль Deep Space Transport. А это космическое транспортное судно смогло бы доставить людей на Марс.

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