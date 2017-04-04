Boeing показал концепт окололунной станции

 

Фото: Boeing

Boeing обнародовал концептуальный проект окололунной станции, задача которой - доставить в будущем человека на Луну и Марс. Официальная информация была опубликована на сайте компании.

Система получила название Deep Space Gateway. Она собрана на окололунной орбите за четыре пуска сверхтяжелой ракеты, и предполагается, что она облегчит дальнейшее освоение космоса человеком, а также позволит реализовать ряд коммерческих и международных программ.

Реклама

Cоздатели рассчитывают, что система Deep Space Gateway может стать точкой маршрута для марсианской миссии.

Используя стыковочную систему, похожую на то, что Международная Космическая Станция использует для коммерческих операций, она могла бы разместить корабль Deep Space Transport. А это космическое транспортное судно смогло бы доставить людей на Марс.

Еще по этой теме
SpaceX планирует отправить в недельный полет вокруг Луны двоих туристов

SpaceX планирует отправить в недельный полет вокруг Луны двоих туристов

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 276000 EUR

reklama.vesti.lv

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео) Новости

И снова изнасилование выложено на Facebook (видео)

Операция не помогла: врачи запретили Ким Кардашян рожать Wo&Men

Операция не помогла: врачи запретили Ким Кардашян рожать

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии Showbiz

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии

Ушла из жизни мама политика и финансиста Эйнарса Репше Wo&Men

Ушла из жизни мама политика и финансиста Эйнарса Репше

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес Showbiz

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
HR MANAGER
HR MANAGER
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 