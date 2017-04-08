Умер легендарный космонавт Георгий Гречко

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Об этом сообщается на сайте журнала «Новости космонавтики».

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Накануне ТАСС сообщало, что Гречко госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение терапии 81-й клинической городской больницы Москвы им. Вересаева. Его дочь позже заявила, что он проходит лечение дома.

85-летний Георгий Гречко совершил за свою карьеру три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Его второй полет - на космическом корабле «Союз-26» - длился более 96 суток и стал рекордным по длительности для своего времени.

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Во время третьего полета - с 17 по 26 сентября 1985 года - он стал самым возрастным космонавтом, побывавшим на орбите.

После завершения карьеры Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, писал книги, охотно давал интервью.

Одной из популярных в СМИ тем была его вера в бога.


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