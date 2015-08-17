Невероятно, но наша планета действительно разнообразна и красочна

Фото: www.instagram.com/astro_kjell/

Американский астронавт тайваньского происхождения Кьелл Линдгрен, также как и его коллеги, время, предназначенное для отдыха и персональных нужд, с удовольствием проводят в секции Международной космической станции, которая называется куполом и дает наилучшую возможность наблюдать за Землей. Помещение с куполом - идеальное место для создания фото, пишет TVNET. Астронавты, в том числе и Кьелл, с удовольствием делятся снимками в социальных сетях. Фотографий у Кьелла не так много, однако ни по одной из них не скажешь, что на них запечатлена наша планета. Кажется, приблизь немного кадр, и можно увидеть иные цивилизации.