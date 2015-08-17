Невероятно, но наша планета действительно разнообразна и красочна

 

Фото: www.instagram.com/astro_kjell/

Американский астронавт тайваньского происхождения Кьелл Линдгрен, также как и его коллеги, время, предназначенное для отдыха и персональных нужд, с удовольствием проводят в секции Международной космической станции, которая называется куполом и дает наилучшую возможность наблюдать за Землей. Помещение с куполом - идеальное место для создания фото, пишет TVNET. Астронавты, в том числе и Кьелл, с удовольствием делятся снимками в социальных сетях. Фотографий у Кьелла не так много, однако ни по одной из них не скажешь, что на них запечатлена наша планета. Кажется, приблизь немного кадр, и можно увидеть иные цивилизации.

These magnificent dunes remind me of an Escher drawing.

A post shared by Kjell Lindgren (@astro_kjell) on

Stark transition between strange stellate dunes and an old volcanic flow.

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A thirsty landscape. The #StoryOfWater.

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A desert transformed.

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It looks like someone raked these clouds!

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It looks like someone raked these clouds!

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Thoughts and prayers are with those affected by the wildfires in the Northwest.

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Flying over Arizona. Crazy how the shadows make this canyon look like a ridge!

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Utah and western Colorado including @DinosaurNPS - gorgeous!

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The delicate fingerprints of water imprinted on the sand. The #StoryOfWater.

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The colors of autumn reflected in a rocky African landscape.

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A reservoir in South Dakota. The story of #water.

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The #StoryOfWater on a desert canvas.

A post shared by Kjell Lindgren (@astro_kjell) on


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