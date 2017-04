НАСА нашло на спутнике Сатурна источники жизни

К подобным выводам специалисты, по данным телеканала, пришли в результате новых наблюдений за «этими активными океанскими мирами» в нашей солнечной системе. Так, космический аппарат Cassini, как рассказали исследователи, при помощи масс-спектрометра обнаружил обилие молекул водорода в струях воды, поднимающихся из трещин «тигровой полосы» на ледяной поверхности Энцелада.

Этот спутник Сатурна, как отметили ученые, с точки зрения потенциальной пригодности для обитания обладает «всеми ключевыми факторами для жизни», о которых знает современная наука. Он, по данным экспертов NASA, является шестым по величине спутником Сатурна. Поверхность Энцелада, как отметили ученые, покрыта льдом, однако под ней находится океан, в котором могут образовываться элементы, служащие источниками жизни.

Также при помощи космического телескопа Hubble на «самом теплом участке поверхности» спутника Юпитера Европе уже во второй раз ученым удалось обнаружить «водяной шлейф». «Это важно, потому что остальную часть планеты непросто описать или понять», — заметила автор исследования этого спутника Бритни Шмидт, добавив, что «это происходит во второй раз» в одном и том же месте.

Энцелад является, пожалуй, одним из самых удивительных тел Солнечной системы. Спутник Сатурна средних размеров (504 км в диаметре) имеет по геологическим меркам молодую поверхность. Из-за своей эллиптичной орбиты, как считают ученые, Энцелад постоянно испытывает напряжения и деформации, то приближаясь, то удаляясь от Сатурна, уточняет «Газета.ру».

Эти деформации и служат источником тепла, которое, очевидно, поддерживает подледный океан спутника в жидком состоянии. И если снаружи спутник выглядит как абсолютно непригодное для жизни промерзшее тело, то на дне океана температура может достигать 90 градусов Цельсия — вот что заставляет ученых рассуждать о возможной жизни.

.@NASAHubble has captured even more evidence of water vapor plumes on Jupiter's icy moon Europa. More: https://t.co/EXf2dtbbwE #OceanWorlds pic.twitter.com/mAv1dqGqj0— NASA (@NASA) 13 April 2017