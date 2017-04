К Земле приближается огромный яркий астероид в форме арахиса

Его можно будет наблюдать с Земли даже в маленькие телескопы в течение несколько дней до того, как он исчезнет из вида.

Он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида - около 33 метров в секунду,

или 118 километров в час. На ближайшее к Земле расстояние он подойдет в 12:24 по Гринвичу (15:24 по Риге).

Этот астероид был впервые обнаружен в мае 2014 года астрономами из Аризоны. Выполненные NASA измерения показали, что его объем в поперечнике составляет около 650 метров, а в самом широком месте он достигает 1,3 километра.

Поверхность его отражает в два раза больше света, чем Луна,

и, как говорится на сайте NASA, он совершает каждые пять часов один оборот.

Asteroid 2014 JO25 will safely pass Earth tomorrow. We viewed it w/ radar data today, from 1.9 million miles away. https://t.co/FPICdrj26M pic.twitter.com/5CyL35W7gz— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 19 апреля 2017 г.