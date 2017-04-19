К Земле приближается огромный яркий астероид в форме арахиса

Огромный, шириной более полукилометра, яркий блестящий астероид 2014 JO25, имеющий форму арахиса, приближается к Земле со стороны Солнца и должен пройти от нее в ночь на 20 апреля на расстоянии 1,8 млн километров, что примерно в 4,6 раза больше расстояния от Земли до Луны, сообщает Space.com.

Его можно будет наблюдать с Земли даже в маленькие телескопы в течение несколько дней до того, как он исчезнет из вида.

Он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида - около 33 метров в секунду,

или 118 километров в час. На ближайшее к Земле расстояние он подойдет в 12:24 по Гринвичу (15:24 по Риге).

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Этот астероид был впервые обнаружен в мае 2014 года астрономами из Аризоны. Выполненные NASA измерения показали, что его объем в поперечнике составляет около 650 метров, а в самом широком месте он достигает 1,3 километра.

Поверхность его отражает в два раза больше света, чем Луна,

и, как говорится на сайте NASA, он совершает каждые пять часов один оборот.

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Asteroid 2014 JO25 will safely pass Earth tomorrow. We viewed it w/ radar data today, from 1.9 million miles away. https://t.co/FPICdrj26M pic.twitter.com/5CyL35W7gz— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 19 апреля 2017 г.

Это будет максимальное приближение к Земле космического тела такого размера за последние 400 лет. Более мелкие тела регулярно пролетают мимо Земли на более близком расстоянии.

NASA опубликовало первые фотографии, полученные с помощью крупного радара в Голдстоуне.

«Астероид имеет контактную бинарную структуру - две доли, связанные своего рода шеей»,

- сказал ученый из лаборатории реактивных двигателей NASA в Пасадене (штат Калифорния) Шантану Наиду, который руководил наблюдениями.

Центр малых планет Международного астрономического союза - организация, которая занимается наблюдениями за малыми телами Солнечной системы и кометами, - оценил астероид как «потенциально опасный» из-за его размеров и близости к Земле. Тем не менее вероятность его столкновения с Землей оценивается в 0%.

Следующее приближение к Земле гигантского астероида произойдет в 2027 году: астероид 1999 AN10 шириной 800 метров пройдет мимо на расстоянии, примерно равном расстоянию от Земли до Луны.

Одна из главных угроз для Земли связывается с астероидом Апофис, который в 2013 году пролетел мимо, но в 2036 году вновь приблизится на крайне угрожающее для людей расстояние.







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