Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Латвии

 

Фото: Скриншот Google Maps

Google Maps в этом году обновил карты Латвии, и теперь нашу страну можно разглядеть еще лучше. Все картинки из космоса очень четкие, и хотя людей на улицах все еще не видно, как это показывают в кино, некоторые мелкие детали, например, памятники уже можно разглядеть. Мы собрали 20 свежих снимков популярных, красивых или необычных объектов. Все карты можно увеличить или уменьшить. Так что если найдете еще что-то интересное, дайте знать.

Даугавгривская крепость в Риге

Рундальский дворец

Даугавпилсская крепость

Памятник освободителям Риги

Заброшенный самолет у аэропорта Рига

Адажский полигон

Бобслейная трасса в Сигулде

Большая тропа на болотах в Кемери

Колка

Телескоп в Ирбене

Терминал "Вентспилс Нафта"

Рижская ГЭС

Саласпилский мемориал

Рижские озера Мазайс Югэзерс и Югэзерс

Эстрада в Огре

Сад судеб (Ликтеньдарзс)

Остров Марии в Алуксне

Аглонская базилика

"Морской дом" в Калтене

Даугавгривская водоочистительная станция в Риге


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