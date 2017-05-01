Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Латвии

Google Maps в этом году обновил карты Латвии, и теперь нашу страну можно разглядеть еще лучше. Все картинки из космоса очень четкие, и хотя людей на улицах все еще не видно, как это показывают в кино, некоторые мелкие детали, например, памятники уже можно разглядеть. Мы собрали 20 свежих снимков популярных, красивых или необычных объектов. Все карты можно увеличить или уменьшить. Так что если найдете еще что-то интересное, дайте знать.
Даугавгривская крепость в Риге
Рундальский дворец
Даугавпилсская крепость
Памятник освободителям Риги
Заброшенный самолет у аэропорта Рига
Адажский полигон
Бобслейная трасса в Сигулде
Большая тропа на болотах в Кемери
Колка
Телескоп в Ирбене
Терминал "Вентспилс Нафта"
Рижская ГЭС
Саласпилский мемориал
Рижские озера Мазайс Югэзерс и Югэзерс
Эстрада в Огре
Сад судеб (Ликтеньдарзс)
Остров Марии в Алуксне
Аглонская базилика
"Морской дом" в Калтене
Даугавгривская водоочистительная станция в Риге