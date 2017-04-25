Уфологи разглядели инопланетянина на снимках поверхности Марса

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Уфологи разглядели на снимках, опубликованных на официальном сайте американского космического агентства NASA, инопланетянина. Это открытие сделала виртуальный исследователь космоса, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.