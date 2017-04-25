Уфологи разглядели инопланетянина на снимках поверхности Марса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Уфологи разглядели на снимках, опубликованных на официальном сайте американского космического агентства NASA, инопланетянина. Это открытие сделала виртуальный исследователь космоса, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.

Еще по этой теме

На фотографии мертвый пришелец наполовину погребен в марсианский песок.

В комментариях к опубликованному снимку развернулась бурная дискуссия на тему происхождения фото.

Реклама

Видео

Еще по этой теме
Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин!

Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин!

Видео с гигантским грузовым кораблем инопланетян шокировало уфологов

Видео с гигантским грузовым кораблем инопланетян шокировало уфологов

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства Showbiz

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства

Названа самая загруженная дорога в Латвии Новости

Названа самая загруженная дорога в Латвии

Как хотели проучить за парковку, но что-то пошло не так Новости

Как хотели проучить за парковку, но что-то пошло не так

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню Showbiz

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии Showbiz

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 