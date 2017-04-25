Уфологи разглядели инопланетянина на снимках поверхности Марса

Уфологи разглядели на снимках, опубликованных на официальном сайте американского космического агентства NASA, инопланетянина. Это открытие сделала виртуальный исследователь космоса, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.
- Астроном предсказал скорое получение сигнала от инопланетян 18 марта 2017 г.
- Найден трактат Черчилля об инопланетянах 15 февраля 2017 г.
- Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией 20 января 2017 г.
На фотографии мертвый пришелец наполовину погребен в марсианский песок.
В комментариях к опубликованному снимку развернулась бурная дискуссия на тему происхождения фото.
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