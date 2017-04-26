Глава NASA сделал шокирующее заявление об инопланетянах и ушел на больничный

Директор NASA Чарльз Болден сделал шокирующее заявление - вторжение инопланетян на Землю произойдет до 2025 года. По его словам, активное освоение человечества космического пространства привлекло внимание пришельцев.

Во время пресс-конференции в городе Хьюстон (штат Техас, США) Болден сообщил, что сейчас во Вселенной находятся около 30 тысяч различных внеземных цивилизаций и «множество других жутких вещей». По его словам, инопланетный разум может вторгнуться на нашу планету в любой момент, причем, возможно, до нападения осталось всего несколько месяцев.

«В космосе есть много страшных вещей, и некоторые из них, вероятно, уже заметили наше существование.

Мы подсчитали, что во Вселенной существует, по крайней мере, 30 тысяч инопланетных цивилизаций. Мы проявляли активность в космическом пространстве на протяжении десятилетий, и поэтому наверняка привлекли к себе внимание, по крайней мере, одних из них. Нас могу захватить в любой момент!», - цитирует Planet Today Болдена.

Реклама

Видео

После резонансного заявления главу NASA поспешно увели со сцены, а через некоторое время стало известно о том, что Болден отказался от дальнейших комментариев и взял больничный сроком на 6 месяцев.

Многие сотрудники NASA публично попытались дезавиуровать сенсационное предсказание Чарльза Болдена, указывая на то, что это только личное мнение их директора, а не официальная позиция организации. Заместитель директора NASA Дэйв Ньюман пытался успокоить собрание, заявив, что NASA не имеет никакой информации, свидетельствующей о том , что внеземные формы жизни готовятся к вторжению на нашу планету.

Чарльз Болден являлся участником легендарных миссий «Колумбия», «Дискавери», «Атлантис». Он провел более 600 часов в открытом космосе. Отметим, что глава NASA уже не первый раз высказывает свое отношение к внеземной жизни, но это впервые, когда он открыто говорит о возможности вторжения инопланетян.