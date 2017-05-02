SpaceX впервые запустила в космос военный спутник

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

SpaceX впервые в своей истории произвела военный пуск. Компания Илона Маска по заказу разведывательного управления США вывела на орбиту космический аппарат NROL-76.

Пуск состоялся в понедельник в 14:15 по Риге. Ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту спутник. Ее первая ступень успешно вернулась на Землю.

Изначально пуск должен был состояться 30 апреля, но в последний момент его отложили из-за проблем с сенсорами ракеты.

Реклама

Компания не уточнили, какой именно объект был выведен на орбиту, объяснив, что эта информация секретна. Однако известно, что заказавшее пуск управление военной разведки является оператором спутников-шпионов.

Ранее, 31 марта, SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой ступенью, которая уже использовалась в одном из предыдущих пусков.

Еще по этой теме
SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС. И это восторг!

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС. И это восторг!

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником EchoStar

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником EchoStar

SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты

SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста Новости

Мужчина спрыгнул в Даугаву с Островного моста

Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачев Новости

Ночь с незнакомкой в отеле Лиепаи для мужчины закончилась плачев

Семенович ошеломила своими реальными параметрами Showbiz

Семенович ошеломила своими реальными параметрами

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком Wo&Men

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 