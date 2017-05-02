Virgin Galactic отправит в полет космических туристов в 2018 году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Компания Virgin Galactic 1 мая 2017 года в Мохаве (Калифорния, США) успешно испытала суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity с двумя пилотами на борту. В компании заявили, что первые космические туристы отправятся в рейс в 2018 году.

На днях ими был обнаружен таинственный объект в Антарктиде, который уфологи назвали базой инопланетян. Большое прямоугольное сооружение длинной 450 метров находится возле острова Смилей.

Объект похож на огромный айсберг, но уфологи утверждают, что он не соответствует характеристикам ледника. Они твердо верят в то, что таким образом маскируются пришельцы.

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По данным исследователей-любителей, посланцы из других миров размещают свои базы в труднодоступных местах Земли. И одним из таких мест является Антарктида, передает Vlad Time.

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