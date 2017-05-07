Секретный американский космолет вернулся на Землю после двухлетней миссии

В США завершилась миссия самого секретного космического аппарата из тех, о которых сообщают публике: проведя на неизвестной орбите более 700 дней, на Землю вернулся аппарат X-37B. Цель его миссии военные держат в тайне. Неизвестно и то, какое оборудование установлено на борту аппарата. При этом в официальном Twitter-аккаунте ВВС США аппарат называют самым современным и технологичным космическим аппаратом многоразового использования.

Аппарат осуществлял четвертую миссию в рамках программы «Orbital Test Vehicle». «X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней», - цитирует ТАСС заявление ВВС США.

Согласно изложенным ранее Пентагоном данным, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.

Реклама

Среди вероятных целей программы называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.

Twitter

Twitter

Еще по этой теме