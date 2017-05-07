Секретный американский космолет вернулся на Землю после двухлетней миссии

На Землю вернулся аппарат X-37B
 

На Землю вернулся аппарат X-37B. Фото: AP/Scanpix

В США завершилась миссия самого секретного космического аппарата из тех, о которых сообщают публике: проведя на неизвестной орбите более 700 дней, на Землю вернулся аппарат X-37B. Цель его миссии военные держат в тайне. Неизвестно и то, какое оборудование установлено на борту аппарата. При этом в официальном Twitter-аккаунте ВВС США аппарат называют самым современным и технологичным космическим аппаратом многоразового использования.

Аппарат осуществлял четвертую миссию в рамках программы «Orbital Test Vehicle». «X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней», - цитирует ТАСС заявление ВВС США.

Согласно изложенным ранее Пентагоном данным, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.

Реклама

Среди вероятных целей программы называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.

Twitter

Twitter

Еще по этой теме
Американка побила мировой рекорд по самому длительному пребыванию в космосе

Американка побила мировой рекорд по самому длительному пребыванию в космосе

Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Латвии

Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Латвии

SpaceX впервые запустила в космос военный спутник

SpaceX впервые запустила в космос военный спутник


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

МИД РФ о вторжении самолета в воздушное пространство Эстонии Новости

МИД РФ о вторжении самолета в воздушное пространство Эстонии

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет! Wo&Men

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет!

В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь Новости

В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь

Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро Новости

Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро

СМИ: Глава Еврокомиссии разгневал Меркель Новости

СМИ: Глава Еврокомиссии разгневал Меркель

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 