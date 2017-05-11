SpaceX для подстраховки направит на Марс два корабля Red Dragon

 

Фото: AP/Scanpix

Американская компания SpaceX в 2020 году отправит к Марсу два автоматических корабля Red Dragon. О планах рассказал директор Отдела по изучению планет НАСА Джим Грин, сообщает Ars Technica.

Первый корабль SpaceX должен быть отправлен в начале пускового окна, второй — в конце. Отправка пары Red Dragon объясняется перестраховкой — в задачи миссии входит спуск на поверхность Марса, который может завершиться неудачей.

До сих пор SpaceX не имеет опыта посадки аппаратов на поверхности инопланетных тел. Кроме того, масса Red Dragon по достижении им Марса составит восемь тонн, две из которых придется на горючее (используется в процессе спуска корабля).

Корабль Red Dragon представляет собой глубоко модернизированный грузовик Dragon, в настоящее время летающий к МКС, напоминает Lenta.ru.

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