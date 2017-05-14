Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе

Причиной отсутствия жизни на Марсе стало извержение вулкана Олимп около 4 млрд лет назад, которое привело к повышению температуры и испарению воды на всей поверхности красной планеты, сообщает сайт Nation News.

Ученые-астрофизики полагают, что извержение одного из крупнейших вулканов в Солнечной системе привело к сдвигу оси на 20 градусов. Кроме того, они не отрицают и активности других вулканов на планете, лава которых превратила всю воду в пар, оставив Красную планету без каких-либо шансов на жизнь. Предположительно, разбудить вулканы мог упавший метеорит.

Отмечается, что в те времена, когда вулкан действовал (примерно 3,7 млрд лет назад), Марс был покрыт реками и озерами, где обитали простейшие организмы.