SpaceX поможет осуществить космические похороны

Компания SpaceX примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с находящимся на нем прахом умерших, о чем отмечается на сайте Elysium Star.

Сообщается, что корабль Elysium Star II станет первым в своем роде, предназначенным для похорон в открытом космосе.

Ранее прах также доставлялся в космос, однако лишь в качестве вторичного груза.

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В настоящее время компания предлагает всем желающим забронировать данную услугу для своих близких. Ее стоимость составит по меньшей мере $2490.

При этом пепел умершего будет помещен в специальную капсулу, а на ее поверхность можно будет нанести надпись длиной не больше 80 символов.

Кроме того, местонахождение мемориального корабля можно будет отслеживать при помощи специального приложения. Ожидается, что вокруг земли он будет кружить до двух лет.

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