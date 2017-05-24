Названа причина крушения Schiaparelli на Марсе

Причиной крушения Schiaparelli на Марсе стала ошибка бортового компьютера. К такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства (ЕКА).

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По мнению ученых, ошибка компьютера вызвала преждевременное прекращение программы управляемого спуска. Как было установлено в ходе расследования, большая часть шестиминутного спуска прошла так, как планировалось.

Модуль вошел в атмосферу, датчики собрали полезную научную и инженерную информацию об атмосфере и теплозащите. В последующие дни орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал несколько картинок, идентифицировавших модуль, передний щит и парашют близко к месту посадки.

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Schiaparelli был близок к выполнению поставленной перед ним задачи спуститься на поверхность Марса в выбранной точке. Однако недостаточная конфигурация в управлении и разработке динамики парашюта, неправильное управление инерциальным измерительным блоком и неудовлетворительная эксплуатационная надежность изделия привели к крушению аппарата. Посадочный модуль совершил посадку на Марс 19 октября.

Тогда сообщалось, что в момент посадки модуля от него перестал приходить сигнал. Ученые некоторое время надеялись, что аппарат выйдет на связь, но этого не произошло.

Schiaparelli упал с высоты два-четыре километра на скорости около 300 километров в час.

По мнению ученых, они смогут ликвидировать недостатки в программном обеспечении перед подготовкой к полету на Марс в 2020 году.

Программа «ЭкзоМарс-2016» является совместным проектом Европейского космического агентства и «Роскосмоса». Ее основная цель заключается в ответе на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

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