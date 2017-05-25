В Новой Зеландии впервые запустили ракету в космос

В Новой Зеландии состоялся первый в истории страны запуск ракеты в космос. Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron американской аэрокосмической компании Rocket Lab стартовала с восточного побережья Северного острова.

Как сообщают местные СМИ, Новая Зеландия стала одиннадцатой страной в мире, с территории которой был произведен пуск космической ракеты.

Также отмечается, что

это первый успешный запуск ракеты-носителя с коммерческого космодрома.

Ракета Electron стартовала с площадки, принадлежащей Rocket Lab.

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Ракета Electron способна выводить на низкую околоземную орбиту груз до 225 кг – на высоту от 300 до 500 км. Объявленная цена запуска – от 5 млн долларов до 7,6 млн долларов.

Компания планирует осуществить коммерческие запуски спутников уже в текущем году.

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