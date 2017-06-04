SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американская компания SpaceX успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза, включая продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Стыковка корабля с МКС планируется на 10:00 5 июня.

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Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 для обеспечения самолетов сигналом Wi-Fi.

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