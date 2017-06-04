SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Американская компания SpaceX успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщает NASA в Twitter.
Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза, включая продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Стыковка корабля с МКС планируется на 10:00 5 июня.
LIFTOFF! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle leaves Earth, carrying cargo and science to @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/HQL9AaEleR— NASA (@NASA) 3 июня 2017 г.
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Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 для обеспечения самолетов сигналом Wi-Fi.