Американец утверждает, что заснял загадочную планету Нибиру

 

Фото: Скриншот видео на Youtube

Житель американского Техаса утверждает, что ему удалось снять на видео загадочную планету Нибиру, способную уничтожить Землю. В объектив видеокамеры мужчины попали два небесных светила на горизонте, одно из которых, по его словам, и есть мифическая планета.

По мнению ряда специалистов, приближение Нибиру к Земле может вызвать серьезные стихийные бедствия и привести к гибели всего живого. Однако скептически настроенные пользователи Сети заявили, что в кадре запечатлена всего лишь оптическая иллюзия.

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