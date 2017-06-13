В NASA рассказали о будущем земли: планету зальет дождями

Согласно мнению экспертов NASA - Землю ждет дождливое будущее. Они считают, что метеорологи неверно занимаются расчетом количества осадков, которые могут выпасть на нашу планету - сообщает портал topnews.ru со ссылкой на «Народные новости».

В NASA уверены, что синоптики не учитывают сокращение высотных облаков над тропиками и недооценивают скорость увеличения объема осадков на каждый градус, прибавляющийся в рамках глобального потепления. При повышении температуры на Земле происходит сдвижение воздушных потоков, которые и приводят к большому количеству осадков.

За последние 4 десятка лет заметно сместились воздушные потоки, в результате чего над тропиками сократились высотные облака, которые собирают тепло из атмосферы. Без этих облаков на планете увеличится количество осадков.

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