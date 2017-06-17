Спутники Юпитера S/2016 J 1 и S/2017 J 1 впервые обнаружены в 2016 и 2017 годах соответственно. Теперь их официально признали, сообщает изданиеPopular Mechanics. В диаметре они не превышают два километра, как и большинство других лун планеты они перемещаются по орбите против направления собственного вращения. Оба спутника открыты случайным образом при поисках гипотетической Планеты Х.

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Полный оборот вокруг газового гиганта S/2016 J 1 совершает за 1,65 года, эксцентриситет (параметр вытянутости) орбиты луны равен 0,14, небесное тело от Юпитера находится на среднем расстоянии 20,6 миллиона километров. Спутник обнаружен в ходе наблюдений на обсерватории Лас-Кампанас (Чили).

Вокруг Юпитера S/2017 J 1 вращается с периодом 2,01 года, эксцентриситет орбиты луны равен 0,40, объект удален от газового гиганта на среднем расстоянии 23,5 миллиона километров. Спутник обнаружен телескопом имени Виктора Бланко (Чили).

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В период с 2000 по 2003 год у Юпитера было открыто 46 спутников. В настоящее время (вместе с S/2016 J 1 и S/2017 J 1) их число достигает 69. Крупнейшая планета Солнечной системы имеет, в частности, крупнейшую луну - Ганимед, который по объему превосходит Меркурий — самую маленькую планету системы.

Напомним, ранее ученые назвали Юпитер старейшей планетой Солнечной системы.

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