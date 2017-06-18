Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Солнце
 

Солнце. Фото: AP/Scanpix

Ученые из Колорадского университета спроектировали будущее Земли и выяснили, что на нашей планете жизнь исчезнет через 1,5 миллиарда лет. Именно тогда Земля станет не пригодна для существования на поверхности живых организмов.

Еще по этой теме

Сотрудники университета выяснили, что поверхность светила каждые 110 миллионов лет будет нагреваться на 1%. Когда температура Солнца достигнет максимума, все живое на нашей планете будет выжжено радиацией.

До этой катастрофы, по данным исследователей, в Арктике установится тропический климат, испарения океанов вызовут постоянные ливни.

Реклама
Еще по этой теме
Кровавое солнце в небе напугало жителей Лос-Анджелеса

Кровавое солнце в небе напугало жителей Лос-Анджелеса

НАСА показала фото «улыбающегося» Солнца

НАСА показала фото «улыбающегося» Солнца

Разгадана тайна медлительности Солнца

Разгадана тайна медлительности Солнца


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс Showbiz

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс

Умер легендарный актер Алексей Баталов Showbiz

Умер легендарный актер Алексей Баталов

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Герчиков: Происходит изнасилование страны! Новости

Герчиков: Происходит изнасилование страны!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 