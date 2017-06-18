Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Ученые из Колорадского университета спроектировали будущее Земли и выяснили, что на нашей планете жизнь исчезнет через 1,5 миллиарда лет. Именно тогда Земля станет не пригодна для существования на поверхности живых организмов.

Сотрудники университета выяснили, что поверхность светила каждые 110 миллионов лет будет нагреваться на 1%. Когда температура Солнца достигнет максимума, все живое на нашей планете будет выжжено радиацией.

До этой катастрофы, по данным исследователей, в Арктике установится тропический климат, испарения океанов вызовут постоянные ливни.

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