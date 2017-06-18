Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Ученые из Колорадского университета спроектировали будущее Земли и выяснили, что на нашей планете жизнь исчезнет через 1,5 миллиарда лет. Именно тогда Земля станет не пригодна для существования на поверхности живых организмов.
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Сотрудники университета выяснили, что поверхность светила каждые 110 миллионов лет будет нагреваться на 1%. Когда температура Солнца достигнет максимума, все живое на нашей планете будет выжжено радиацией.
До этой катастрофы, по данным исследователей, в Арктике установится тропический климат, испарения океанов вызовут постоянные ливни.