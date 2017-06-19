Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Piotr Szczepankiewicz

Американские ученые Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано показали, что в Млечном Пути существует инопланетная цивилизация, которая способна выйти на контакт с землянами.

Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

Реклама

В подходе ученых количество планет с цивилизациями, способными на контакт, оказывается связанным с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Существованию жизни, в свою очередь, могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webb Space Telescope) позволят проверить выводы работы.

Еще по этой теме
Предложен способ обнаружения внеземных цивилизаций

Предложен способ обнаружения внеземных цивилизаций

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер Showbiz

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Еще в одном магазине Maxima по потолку пошли трещины Новости

Еще в одном магазине Maxima по потолку пошли трещины

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину Showbiz

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг Showbiz

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге? Новости

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге?

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 