Хокинг: Людям необходимо покинуть Землю

Ученый считает гибель человечества лишь вопросом времени и советует основать базы на Луне и Марсе.

Известный британский физик Стивен Хокинг считает, что человечеству необходимо колонизировать Марс и Луну в ближайшие 30-50 лет, пишет The Telegraph.

Выступая на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии, Хокинг заявил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени.

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«Я убежден, что людям необходимо покинуть Землю. На нашей планете становится все меньше места для нас, а наши физические ресурсы очень быстро истощаются», − отметил ученый.

Он считает необходимым основать в ближайшие 30 лет базу на Луне. Затем, в течение 50 лет люди должны колонизировать Марс. При этом он советует взять на другие планеты растения, животных, грибы и насекомых.

Хокинг предлагает не ограничиваться исключительно Солнечной системой и выйти за ее пределы, достигнув ближайшую к нам звездную систему, Альфа Центавра, где, как полагают ученые, существует пригодная для жизни планета Proxima b.

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