NASA показало фото «одиночества на Марсе»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Американское космическое агентство NASA обнародовало снимок марсохода Curiosity на горе Шарп. Фотография была сделана при помощи камеры HiRISE, передает The Mashable.

Камера эта является самой мощной у аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок был обнародован на официальном сайте космического агентства.

Фото: NASA

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На этом снимке заметен крошечный марсоход в виде фиолетовой точки на фоне бескрайних просторов Марса из камней и темного песка.

Издание отмечает, что цвета на снимке были несколько усилены, чтобы можно было различить объект, а также передать многообразие горного рельефа Красной планеты.

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