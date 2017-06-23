 

Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Первый латвийский спутник «Venta-1» успешно выведен на орбиту, сообщила агентству ЛETA представитель Вентспилсской высшей школы Агнесе Екабсоне.

Разработанный в этом вузе спутник в 6.59 по латвийскому времени ракетой-носителем PSLV-C38 был доставлен в космос.

«Venta-1» будет находиться на низкой орбите Земли (LEO) на высоте примерно 505 км.

Спутник будет облетать Землю 16 раз в сутки, но его сигнал можно будет принимать не всегда.

Хороший его прием будет возможен два-три раза в сутки в течение примерно 10 минут.

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Команда Вентспилсской высшей школы следила за запуском спутника в прямом эфире в своей радиостанции, откуда и будет воспринимать сигналы «Venta-1», а главный координатор проекта от Вентспилсской высшей школы Айгар Краузе отправился в Индию, чтобы присутствовать при этом историческом событии лично.

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