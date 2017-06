Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Первый латвийский спутник «Venta-1» успешно выведен на орбиту, сообщила агентству ЛЕТА представитель Вентспилсской высшей школы Агнесе Екабсоне. Разработанный в этом вузе спутник в 6.59 по латвийскому времени ракетой-носителем PSLV-C38 был доставлен в космос. «Venta-1» будет находиться на низкой орбите Земли (LEO) на высоте примерно 505 км. Спутник будет облетать Землю 16 раз в сутки, но его сигнал можно будет принимать не всегда. Хороший его прием будет возможен два-три раза в сутки в течение примерно 10 минут. Команда Вентспилсской высшей школы следила за запуском спутника в прямом эфире в своей радиостанции, откуда и будет воспринимать сигналы «Venta-1», а главный координатор проекта от Вентспилсской высшей школы Айгар Краузе отправился в Индию, чтобы присутствовать при этом историческом событии лично.