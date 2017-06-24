К Земле летит астероид: он больше челябинского метеорита в 13 раз

24 июня 2017 к Земле на максимально близкое расстояние подлетит потенциально опасный астероид, который в 13 раз больше челябинского метеорита - сообщает портал topnews.ru со ссылкой на центр погоды «Фобос»

Как уверяют специалисты, гигантский булыжник не несет никакой угрозы для нашей планеты и промчится на безопасном расстоянии от Земли. Что радует, ведь согласно расчетам, мощность удара в случае столкновения с небесным телом была бы сравнима с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

Еще по этой теме