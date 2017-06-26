Ученые NASA опубликовали фотографии, сделанные ровером Opportunity на краю марсианского кратера Индевор. Вероятно, что в древности эти камни переносились сильным речным течением, о чем отмечено на официальном сайте агентства.

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Фотография была составлена из снимков, сделанных ровером 3 июня 2017 года. Получено оно было путем наложения трех светофильтров (инфракрасного, зеленого и фиолетового).

Большинство экспертов склоняется к мнению, что ровер Opportunity находится на дне речной системы, которая когда-то существовала на Красной планете.

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Ровер Opportunity был запущен к Марсу 7 июля 2003 года при помощи ракеты Delta II. Достиг он Марса в 2004 году 25 января. Свою миссию он должен был выполнять 90 суток, однако впоследствии было принято решение оставить его для дальнейшего изучения Красной планеты.

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