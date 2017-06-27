Посадку ступени ракеты Falcon 9 воссоздали в дополненной реальности

iOS-разработчик по имени Томас Гарсия при помощи представленной Apple во время презентации iOS 11 платформы ARKit смог реалистично воссоздать посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую посадочную площадку. Короткая запись с экрана iPhone 7 была опубликована на YouTube.

В ролике запечатлены последние секунды посадки ступени на виртуальную платформу, которая расположилась на поверхности бассейна. В целом запечатленная сцена вполне точно воссоздает картину посадки.

Как отмечает The Verge, этот пример использования ARKit позволяет предположить, что функционал платформы может стать настоящей «фишкой», которой до сих пор не могли похвастаться последние модели iPhone. Представленный ролик также свидетельствует, что технология AR успешно работает и без датчиков глубины, которые, по слухам, появятся в будущих смартфонах Apple.

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Наконец, опыт Гарсии и других разработчиков говорит о том, что платформа ARKit проста в освоении. Так, сам Гарсия отметил, что ранее никогда не работал с дополненной реальностью, но вместе со своей командой он активно готовится к официальному релизу iOS 11 c ARKit.

Напомним, за последние дни компания SpaceX осуществила сразу две успешные посадки первых ступеней Falcon 9 на разные плавучие платформы. При этом одна из ступеней совершила посадку во второй раз.

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