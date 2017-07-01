Ученые: комета Энке грозит уничтожить жизнь на Земле в 2022 году

Занимающиеся наблюдением за космическими объектами ученые всерьез обеспокоены приближением к Земле кометы, Энке. По словам специалистов, небесное тело приблизится к нашей планете в 2022 году.

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По сведениям астрономов, может произойти столкновение кометы Энке с Землей.

В случае, если это случится, осколки кометы прямо в момент столкновения уничтожат все живое на нашей планете. Другие подробности наблюдений специалистов пока не приводятся, пишет «Рен-ТВ».

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Как отмечают СМИ, именно осколок кометы, упавший на Землю в 1908-м, привел к колоссальному взрыву в районе реки Подкаменная Тунгусска. Тогда мощность взрыва была сопоставима с ударом водородной бомбы.

Диаметр кометы Энке — около 5 километров. Комета двигается с ускорением, вызванным реактивной силой истекающего из ядра вещества.

Согласно данным астрономов, Энке облетает Землю каждые 3,3 года.

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